شاي الأعشاب.. فوائد جمالية تعزز نضارة البشرة وصحة الشعر

الوكيل الإخباري- لا تقتصر فوائد شاي الأعشاب على التدفئة وتقوية المناعة في الخريف والشتاء، بل تمتد إلى دعم جمال البشرة والشعر بفضل غناه بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

أبرز أنواع شاي الأعشاب وفوائدها الجمالية:

1. شاي البابونج

يخفف التوتر ويعالج الأرق، ما ينعكس على حيوية البشرة ويقلل الهالات والانتفاخات.

يساعد على مكافحة علامات الشيخوخة ويمنح الوجه إشراقًا طبيعيًا.

لشعر لامع وطبيعي التفتيح يمكن شطفه بنقيع البابونج البارد أسبوعيًا.

2. الشاي الأخضر

يحسن الأيض ويقلل الالتهابات، ما يساعد في علاج حب الشباب وتساقط الشعر.

يحتوي على مركب EGCG الذي يحفز نمو الشعر.

يمكن استخدام نقيعه كتونر للبشرة أو لشطف الشعر بعد الاستحمام.

3. شاي الورد

يرطّب البشرة ويحافظ على توازن زيوتها الطبيعية، مما يجعله مثاليًا للبشرة الحساسة والجافة.

مضادات الأكسدة فيه تعزز إنتاج الكولاجين وتقلل الخطوط الدقيقة.

يساعد على تنقية فروة الرأس ويمنح الشعر رائحة عطرية لطيفة.

4. شاي النعناع

يعالج حب الشباب الناتج عن اضطرابات هرمونية ويهدئ البشرة الحساسة بفضل المنثول المضاد للالتهاب والبكتيريا.

يحفز الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز كثافة الشعر، كما يتحكم في الزيوت الزائدة.

يُفضل شربه بعد الغداء لتحسين الهضم وبالتالي تعزيز صفاء البشرة.



تأثير تراكمي يحتاج إلى روتين

تظهر نتائج شاي الأعشاب بمرور الوقت ومع نمط حياة صحي يشمل النوم الجيد والتغذية المتوازنة.

ويمكن خلط الأعشاب لتعزيز النتائج مثل: الورد مع الريحان لتخفيف التوتر، أو الشاي الأخضر مع النعناع لنضارة البشرة والشعر.



الجرعة المثالية: كوبان إلى ثلاثة يوميًا.



ويُنصح بتجنب السكر واستبداله بالعسل أو الستيفيا للحفاظ على الفوائد.