الجمعة 2025-08-08 02:03 م
 

اختتام فعاليات المرحلة الثالثة من برنامج "تكنو شباب 2025"

الجمعة، 08-08-2025 11:13 ص

الوكيل الإخباري-   اختتم مركز إعداد القيادات الشبابية في وزارة الشباب، في مدينة الأمير هاشم للشباب بمحافظة مادبا، فعاليات المرحلة التدريبية الثالثة من برنامج "تكنو شباب 2025– الفوج الثاني/ ريادي-تك"، والذي ينفذ بالشراكة بين وزارة الشباب ممثلة بمركز إعداد القيادات الشبابية، ومركز التطوير الوظيفي والتواصل المجتمعي في جامعة الحسين التقنية.

وشارك في هذه المرحلة 25 شاباً وشابة ممن انطبقت عليهم الشروط واجتازوا المقابلات بنجاح، حيث جرى اختيارهم من بين الطلبة والخريجين المتميزين في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والهندسات ذات الصلة، ممن يمتلكون أفكاراً ريادية وطموحاً لابتكار مشاريع مستقبلية.

 
 
