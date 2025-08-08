اختتام فعاليات المرحلة الثالثة من برنامج "تكنو شباب 2025"

الوكيل الإخباري- اختتم مركز إعداد القيادات الشبابية في وزارة الشباب، في مدينة الأمير هاشم للشباب بمحافظة مادبا، فعاليات المرحلة التدريبية الثالثة من برنامج "تكنو شباب 2025– الفوج الثاني/ ريادي-تك"، والذي ينفذ بالشراكة بين وزارة الشباب ممثلة بمركز إعداد القيادات الشبابية، ومركز التطوير الوظيفي والتواصل المجتمعي في جامعة الحسين التقنية.

