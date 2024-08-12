اختتام فعاليات برنامج التطوع الشبابي في مخيم البقعة

الوكيل الإخباري- اختتمت دائرة الشؤون الفلسطينية، اليوم الاثنين، أعمال برنامج التطوع الشبابي في مخيم البقعة، والممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ضمن برامج دعم أبناء المخيمات وتأهليهم.



وثمن مدير عام الدائرة المهندس رفيق خرفان، دعم الوكالة الألمانية ومؤسسة "طمي"، على اهتمامهم بالشباب، مشيرا إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني، يولي قطاع الشباب أهمية كبرى، ويؤكد على تأهيل تلك الفئة في مجال الأعمال التطوعية والريادية.



وأكد ضرورة استدامة العمل في المبادرات التطوعية التي تعزز قدرات الشباب وتحفز إبداعهم.



بدوره، أكد مدير مشروع "بارت 2"، الذي تنفذه مؤسسة "طمي"، إسماعيل صيام، أهمية جهود دائرة الشؤون الفلسطينية في دعمها للشباب في المخيمات، وانعكاس ذلك في تحسين ظروفهم المعيشية.