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اختتام فعاليات برنامج التطوع الشبابي في مخيم البقعة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات




 

الإثنين، 12-08-2024 03:00 م

الوكيل الإخباري- اختتمت دائرة الشؤون الفلسطينية، اليوم الاثنين، أعمال برنامج التطوع الشبابي في مخيم البقعة، والممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ضمن برامج دعم أبناء المخيمات وتأهليهم.


وثمن مدير عام الدائرة المهندس رفيق خرفان، دعم الوكالة الألمانية ومؤسسة "طمي"، على اهتمامهم بالشباب، مشيرا إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني، يولي قطاع الشباب أهمية كبرى، ويؤكد على تأهيل تلك الفئة في مجال الأعمال التطوعية والريادية.


وأكد ضرورة استدامة العمل في المبادرات التطوعية التي تعزز قدرات الشباب وتحفز إبداعهم.


بدوره، أكد مدير مشروع "بارت 2"، الذي تنفذه مؤسسة "طمي"، إسماعيل صيام، أهمية جهود دائرة الشؤون الفلسطينية في دعمها للشباب في المخيمات، وانعكاس ذلك في تحسين ظروفهم المعيشية.


وعرضت مؤسسة "طمي" لأبرز محطات المشروع ومنجزاته من تشرين الأول 2023 حتى حزيران 2024.
وتم من خلال مشروع "بارت 2" تشكيل فريق عمل تطوعي مكون من 17 شابا من المخيم، وتأهيلهم في مجال العمل التطوعي.

gnews

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