علماء يحلون اللغز.. لماذا تخرج كرة الغولف من الحفرة بعد سقوطها؟

الخميس، 06-11-2025

الوكيل الإخباري-   توصل فريق من جامعة بريستول إلى تفسير علمي لظاهرة "لعنة الليب أوت" في رياضة الغولف، حين تبدو الكرة وكأنها دخلت الحفرة قبل أن ترتد خارجها.

وأوضح الباحثون أن زاوية دخول الكرة وسرعتها تحددان ما إذا كانت ستستقر داخل الحفرة أو ترتد، مشيرين إلى أن أي اضطراب بسيط في الحافة أو السرعة قد يغيّر النتيجة.


وبيّنوا أن الكرة في بعض الحالات تتأرجح داخل الحفرة كالبندول قبل أن تقفز مجددًا للخارج، وأن أفضل طريقة لتفادي ذلك هي تقليل السرعة وتوجيه الضربة نحو المركز بدقة.


ويقدّم هذا الاكتشاف تفسيرًا علميًا لإحدى أكثر اللحظات إحباطًا في الغولف، التي حيّرت اللاعبين منذ قرون.

 

