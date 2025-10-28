"الطاقة" تختتم دورة التمويل الأخضر لموظفي بلديات الشمال

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، تنبثق الدورة عن مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية للبلديات، والممول من وزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية وصندوق الطاقة المتجددة.
وانطلقت فعاليات الدورة في مقر بلدية إربد، ضمن برنامج تدريبي شامل يتضمن (التمويل الأخضر، إدارة المشاريع، الاتصال والتواصل)، ويستهدف 500 موظف من العاملين في البلديات على مدى 6 أشهر، بهدف تعزيز قدراتهم في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وأكد المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة، الدكتور رسمي حمزة، أن هذا التدريب يأتي لضمان استدامة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي سيتم تركيبها على أسطح مباني البلديات المستهدفة، بما يسهم في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
