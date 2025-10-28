الثلاثاء 2025-10-28 05:21 م
 

"الطاقة" تختتم دورة التمويل الأخضر لموظفي بلديات الشمال

وزارة الطاقة والثروة المعدنية
وزارة الطاقة
 
الثلاثاء، 28-10-2025 04:07 م

الوكيل الإخباري-    اختتم صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، دورة التمويل الأخضر، التي تأتي ضمن سلسلة الدورات التدريبية الموجهة لموظفي البلديات في محافظات الشمال.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، تنبثق الدورة عن مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية للبلديات، والممول من وزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية وصندوق الطاقة المتجددة.


وانطلقت فعاليات الدورة في مقر بلدية إربد، ضمن برنامج تدريبي شامل يتضمن (التمويل الأخضر، إدارة المشاريع، الاتصال والتواصل)، ويستهدف 500 موظف من العاملين في البلديات على مدى 6 أشهر، بهدف تعزيز قدراتهم في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.


وأكد المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة، الدكتور رسمي حمزة، أن هذا التدريب يأتي لضمان استدامة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي سيتم تركيبها على أسطح مباني البلديات المستهدفة، بما يسهم في خفض فواتير الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

 
 
