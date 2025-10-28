"الطاقة" تختتم دورة التمويل الأخضر لموظفي بلديات الشمال

الوكيل الإخباري- اختتم صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، دورة التمويل الأخضر، التي تأتي ضمن سلسلة الدورات التدريبية الموجهة لموظفي البلديات في محافظات الشمال.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، تنبثق الدورة عن مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية للبلديات، والممول من وزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية وصندوق الطاقة المتجددة.



وانطلقت فعاليات الدورة في مقر بلدية إربد، ضمن برنامج تدريبي شامل يتضمن (التمويل الأخضر، إدارة المشاريع، الاتصال والتواصل)، ويستهدف 500 موظف من العاملين في البلديات على مدى 6 أشهر، بهدف تعزيز قدراتهم في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.