ولي العهد يشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

ويجمع المؤتمر رؤساء دول ومستثمرين ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الاقتصادية العالمية، لبحث سبل توظيف الاستثمار في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للإنسانية.
وسيعقد سمو ولي العهد على هامش المؤتمر لقاءات مع رؤساء دول ومسؤولين ورؤساء تنفيذين لشركات عالمية.
