الثلاثاء 2025-10-28 05:20 م
 

ولي العهد يشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

الثلاثاء، 28-10-2025 04:41 م

الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، يشارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الثلاثاء،في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة، الذي يعقد في العاصمة السعودية الرياض.

ويجمع المؤتمر رؤساء دول ومستثمرين ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الاقتصادية العالمية، لبحث سبل توظيف الاستثمار في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للإنسانية.


وسيعقد سمو ولي العهد على هامش المؤتمر لقاءات مع رؤساء دول ومسؤولين ورؤساء تنفيذين لشركات عالمية.

 
 
gnews

