الأردن يحصد ثلاث جوائز في سلطنة عُمان ..مبادرة نساء مدن المستقبل – فرع الأردن

الوكيل الإخباري- في إنجاز جديد يُضاف إلى مسيرة التميز والريادة النسائية الأردنية، حصد فريق نساء مدن المستقبل – فرع الأردن ثلاث جوائز خلال مشاركته في قمة وجوائز نساء مدن المستقبل التي أُقيمت في سلطنة عُمان، بمشاركة قيادات نسائية من أكثر من 25 دولة عربية وعالمية.



وحصل الأردن على الجوائز التالية:



جائزة لرئيسة فرع الأردن والفريق التنفيذي



جائزة Champion in Strategic Communications



جائزة امرأة العام 2025



ويأتي هذا التكريم تقديرًا لجهود الفريق في تمكين المرأة الأردنية وتعزيز حضورها في تصميم مدن أكثر شمولية واستدامة، إلى جانب دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في التنمية والتأثير الإيجابي.



وأعربت الآنسة رزان مقداد، مديرة فرع الأردن، عن فخرها بهذا الإنجاز قائلة:



"هذا الفوز هو انعكاس لإيماننا العميق بقدرة المرأة الأردنية على الإبداع وصنع الأثر الحقيقي في مجتمعاتها، وهو حافز لمواصلة العمل بروح الفريق من أجل مستقبل أفضل للمدن العربية."



كما أكدت هبة عثمان، مديرة العلاقات العامة والتواصل وبناء الشراكات، أن هذا التقدير الإقليمي يعكس التزام الفريق بتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، مضيفة:



"نفتخر بأن يكون اسم الأردن حاضرًا في منصات التميز والتكريم، ونؤمن أن العمل المشترك والشراكات القوية هي الطريق نحو تحقيق الأثر المستدام."



.

وقد شهدت القمة تدشين فروع جديدة للمبادرة في الفلبين واليمن ضمن خطتها للتوسع الإقليمي والعالمي .

اضافة اعلان



والجدير بالذكر أن مدن المستقبل هي مبادرة عالمية مؤسستها السيدة ليلى الحضرمية تهدف إلى تمكين النساء ليصبحن القوة الدافعة وراء بناء المجتمعات السعيدة والمدن التي تنبض بالحياة.

تركز المبادرة على إبراز دور النساء في قيادة المدن الذكية والمستدامة التي تضع الإنسان في جوهر التنمية، وتسعى إلى إلهام وتمكين القائدات من مختلف دول العالم لصنع أثر إيجابي يعزز الابتكار والاستدامة.