الخدمات الطبية الملكية وجامعة آل البيت توقعان اتفاقية تعاون تدريبي وأكاديمي

ووقع الاتفاقية عن الخدمات الطبية الملكية مديرها العام العميد الطبيب سهل الحموري، وعن جامعة آل البيت رئيسها الأستاذ الدكتور أسامة نصير.
وقال العميد الطبيب الحموري إن الخدمات الطبية الملكية ستبقى داعماً للمؤسسات التعليمية وتأهيل طلبتهم بكفاءة عالية، مؤكداً أن جامعة آل البيت تُعد صرحاً أكاديمياً متميزاً، وأن هذا التعاون يأتي في إطار السعي المشترك نحو تطوير وتحديث منظومة التعليم والتدريب.
