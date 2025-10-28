الثلاثاء 2025-10-28 03:35 م
 

الخدمات الطبية الملكية وجامعة آل البيت توقعان اتفاقية تعاون تدريبي وأكاديمي

الخدمات الطبية الملكية
الخدمات الطبية الملكية
 
الثلاثاء، 28-10-2025 03:31 م

الوكيل الإخباري-   وقعت مديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون تدريبي وأكاديمي مع جامعة آل البيت، بهدف توفير تدريب وتعليم عملي لطلبة التخصصات الطبية والتمريضية في جامعة آل البيت داخل مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية الملكية.

اضافة اعلان


ووقع الاتفاقية عن الخدمات الطبية الملكية مديرها العام العميد الطبيب سهل الحموري، وعن جامعة آل البيت رئيسها الأستاذ الدكتور أسامة نصير.


وقال العميد الطبيب الحموري إن الخدمات الطبية الملكية ستبقى داعماً للمؤسسات التعليمية وتأهيل طلبتهم بكفاءة عالية، مؤكداً أن جامعة آل البيت تُعد صرحاً أكاديمياً متميزاً، وأن هذا التعاون يأتي في إطار السعي المشترك نحو تطوير وتحديث منظومة التعليم والتدريب.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية الخدمات الطبية الملكية وجامعة آل البيت توقعان اتفاقية تعاون تدريبي وأكاديمي

نقود أردنية

أخبار محلية الإدارة المحلية: إعفاء البلديات من الفوائد وإعادة جدولة ديونها

فلة

المرأة والجمال 4 خطوات لاختيار الإكسسوارات المناسبة بين الذهب والفضة

74

فيديو منوع متداول حول العالم: مقطع يوضح كيف تتم عملية الإحتيال والنصب بأسهل الطرق

ب

فيديو منوع متداول: هذا ما يوجد داخل سيارة BMW الجديدة

بر

فيديو منوع هذا هو شكل صناديق القمامة في هولندا: تُخفى النفايات داخلها للحفاظ على نظافة الشوارع ويتم استخراجها وتفريغها بهذا الشكل

توزيع ملابس شتوية على النازحين في غزة

فلسطين بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. توزيع ملابس شتوية على النازحين في غزة

فا

فيديو منوع طفل صيني يعلق داخل المصعد ويدعو: "يا رب افتح الباب.. أنا خائف"



 
 





الأكثر مشاهدة