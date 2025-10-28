الخدمات الطبية الملكية وجامعة آل البيت توقعان اتفاقية تعاون تدريبي وأكاديمي

الوكيل الإخباري- وقعت مديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون تدريبي وأكاديمي مع جامعة آل البيت، بهدف توفير تدريب وتعليم عملي لطلبة التخصصات الطبية والتمريضية في جامعة آل البيت داخل مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية الملكية.

اضافة اعلان



ووقع الاتفاقية عن الخدمات الطبية الملكية مديرها العام العميد الطبيب سهل الحموري، وعن جامعة آل البيت رئيسها الأستاذ الدكتور أسامة نصير.