اختتام قمة "بريدج" في أبوظبي بمشاركة أردنية

الوكيل الإخباري- اختتمت قمة "بريدج 2025" أعمالها في العاصمة الإماراتية أبوظبي ، بمشاركة أكثر من 60 ألفًا من المبدعين وصنّاع الإعلام والمحتوى والفنون والمنتجين والناشرين وروّاد الأعمال والمستثمرين والجامعات ومراكز الأبحاث.





وشارك الوفد الأردني الذي يضم أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة، ومديرة السياسات والإعلام الخارجي الدكتورة مجد العمد، في القمة التي استمرت ثلاثة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض متضمّنة أكثر من 300 فعالية متنوعة، بينها 200 جلسة حوارية و50 ورشة عمل وفّرت منصات تفاعلية لمختلف قطاعات الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستثمار.



وعقد الوفد الأردني لقاءات على هامش القمة من بينها لقاء مع رئيس المكتب الوطني للإعلام رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام عبدالله بن محمد آل حامد، وآخر مع وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى.



وشهدت القمة مشاركة نخبة من القادة وصنّاع القرار وما يزيد على 400 متحدث عالمي من صنّاع السياسات وروّاد الابتكار والمؤثرين، و300 مشارك في أكبر معرض جماعي للإعلام والمحتوى.



وسلّطت القمة الضوء على الصناعات الإبداعية الناشئة مثل الألعاب الإلكترونية وتقنيات الواقع المعزّز والافتراضي ومجالات التصميم والعمارة والحرف والمنتجات الثقافية، فضلًا عن مشاركات وجلسات ساهمت بها المؤسسات الإعلامية التقليدية والحديثة والجامعات ومراكز الأبحاث وحاضنات الابتكار.

