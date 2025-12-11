مدير الأمن العام يلتقي السفيرة الهولندية، ويبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك

وأكد اللواء المعايطة خلال اللقاء، عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات الشرطية والتجارب المكتسبة بين الأجهزة الأمنية في البلدين، وبما يسهم في تعزيز الأمن والسلم المجتمعيين، ويدعم الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.
