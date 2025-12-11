وفاتان و إصابات خطيرة بحادث سير على الطريق الصحراوي

ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري جرى نقل الوفاتين واسعاف المصابين الى مستشفى الكرك الحكومي ومستشفى الامير علي العسكري وفتحت الاجهزة الامنية تحقيقاً بالحادثة .
