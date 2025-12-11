وفاتان و إصابات خطيرة بحادث سير على الطريق الصحراوي

تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقع حادث تدهور لمركبة صباح اليوم على طريق سد السلطاني في محافظة الكرك نتج عنه وفاتين وثلاث اصابات .

ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري جرى نقل الوفاتين واسعاف المصابين الى مستشفى الكرك الحكومي ومستشفى الامير علي العسكري وفتحت الاجهزة الامنية تحقيقاً بالحادثة .