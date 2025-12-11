وزير الخارجية الصيني يزور الأردن الشهر الحالي

02:39 م

الوكيل الإخباري- يبدأ وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، زيارة رسمية إلى الأردن ضمن جولة إقليمية تشمل الإمارات والسعودية والأردن، تمتد من 12 ولغاية 16 كانون الأول/ديسمبر الحالي، وفق ما أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية. اضافة اعلان



