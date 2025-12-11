شقيقة أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة في ذمة الله

02:49 م

الوكيل الإخباري- انتقلت إلى رحمة الله تعالى، فاطمة منصور عقيل العقيل شقيقة كل من معالي الدكتور نوفان والدكتور نواف والدكتور نايف ووالدة كل من عودة الله والعقيد عودة وعايد وعبدالله



.

وسيُشيَّع جثمانها الطاهر غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد السلام إلى مقبرة المشقر. سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها الفردوس الأعلى من الجنة.

يقام العزاء في صالة الدبيان/ ناعور.

وذلك لمدة يومين:

اليوم الأول (مفتوح) واليوم الثاني (من الساعة الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساء)

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

