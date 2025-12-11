الخميس 2025-12-11 05:21 م

شقيقة أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة في ذمة الله

الخميس، 11-12-2025 02:49 م
الوكيل الإخباري-   انتقلت إلى رحمة الله تعالى، فاطمة منصور عقيل العقيل شقيقة كل من معالي الدكتور نوفان والدكتور نواف والدكتور نايف ووالدة كل من عودة الله والعقيد عودة وعايد وعبداللهاضافة اعلان

.
وسيُشيَّع جثمانها الطاهر غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد السلام إلى مقبرة المشقر. سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها الفردوس الأعلى من الجنة.
يقام العزاء في صالة الدبيان/ ناعور.
وذلك لمدة يومين: 
اليوم الأول (مفتوح) واليوم الثاني (من الساعة الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساء)
إنّا لله وإنّا إليه راجعون.
 
 


