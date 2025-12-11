شقيقة أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة في ذمة الله

.
وسيُشيَّع جثمانها الطاهر غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد السلام إلى مقبرة المشقر. سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها الفردوس الأعلى من الجنة.
يقام العزاء في صالة الدبيان/ ناعور.
وذلك لمدة يومين:
اليوم الأول (مفتوح) واليوم الثاني (من الساعة الرابعة عصرًا وحتى العاشرة مساء)
إنّا لله وإنّا إليه راجعون.
-
