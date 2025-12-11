"التعليم العالي": آخر موعد لتقديم طلبات المنح والقروض الداخلية عصر الخميس

وأضافت الوزارة أنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية التقديم، داعية جميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى اللحظة سرعة الدخول وتخزين طلباتهم بشكل صحيح وبخلاف ذلك لن يحق لهم المنافسة على هذه المنح والقروض الداخلية.
