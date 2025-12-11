الخميس 2025-12-11 02:46 م

"التعليم العالي": آخر موعد لتقديم طلبات المنح والقروض الداخلية عصر الخميس

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
الخميس، 11-12-2025 01:31 م
الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن آخر موعد لتقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2025-2026 هو تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر الخميس.اضافة اعلان


وأضافت الوزارة أنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية التقديم، داعية جميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى اللحظة سرعة الدخول وتخزين طلباتهم بشكل صحيح وبخلاف ذلك لن يحق لهم المنافسة على هذه المنح والقروض الداخلية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية الصيني وانغ يي

أخبار محلية وزير الخارجية الصيني يزور الأردن الشهر الحالي

ي

فيديو منوع شخص يشارك: عطِّل هذه الخاصية في واتساب

للا

فيديو منوع متداول: هكذا تم تصوير أشهر مشاهد فيلم "سبايدر مان"

غا

فيديو منوع متداول: هذه هي قوة الزلازل عندما تضرب اليابان

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها

كخ

تكنولوجيا كابلات الإيثرنت وألوانها.. أداة أساسية لإدارة الشبكات المعقدة

مدير الأمن العام يلتقي السفيرة الهولندية، ويبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك

أخبار محلية مدير الأمن العام يلتقي السفيرة الهولندية، ويبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك

ثب

تكنولوجيا بخطوات بسيطة.. كيف تجعل "اللابتوب" القديم يعمل بسرعة مجدداً؟



 






الأكثر مشاهدة