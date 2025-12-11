"التعليم العالي": آخر موعد لتقديم طلبات المنح والقروض الداخلية عصر الخميس

01:31 م

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن آخر موعد لتقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2025-2026 هو تمام الساعة الثالثة والنصف من عصر الخميس.





وأضافت الوزارة أنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية التقديم، داعية جميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى اللحظة سرعة الدخول وتخزين طلباتهم بشكل صحيح وبخلاف ذلك لن يحق لهم المنافسة على هذه المنح والقروض الداخلية.

