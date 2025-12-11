رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الألماني

وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات وبرامج التدريب والتأهيل المشترك بين الجيشين الصديقين، لا سيما في مجالات الصناعات الدفاعية، بما يسهم في بناء القدرات العسكرية.
واستمع اللواء الركن الحنيطي والوفد الضيف، إلى عدد من الإيجازات التي تناولت عمليات التحديث والتطوير التي تشهدها القوات المسلحة الأردنية بما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
فيديو .. ولي العهد يرفع معنويات النشامى عبر اتصال هاتفي
-
وزير المالية يعلن ان الحكومة ستنظر في زيادة الرواتب في عام ٢٠٢٧
-
مؤسسة ولي العهد تحتفي باليوم الدولي للتطوع عبر منصة "نحنُ" للتطوع
-
الديوان الملكي ينشر صورة للملك وولي العهد والأمير فيصل قبيل اجتماع “السياسات الوطني”
-
حسان: ما خصصناه للمشاريع والنفقات الرأسمالية سينفق كاملا ليسهم في تحريك قطاعات اقتصادية
-
وزير الخارجية الصيني يزور الأردن الشهر الحالي
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها
-
مدير الأمن العام يلتقي السفيرة الهولندية، ويبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك