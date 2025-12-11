الخميس 2025-12-11 05:20 م

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الألماني

الخميس، 11-12-2025 03:43 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، الخميس، في القيادة العامة للقوات المسلحة، رئيس أركان الدفاع الألماني الفريق أول كارستن بروير والوفد المرافق.

وجرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.


وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات وبرامج التدريب والتأهيل المشترك بين الجيشين الصديقين، لا سيما في مجالات الصناعات الدفاعية، بما يسهم في بناء القدرات العسكرية.


واستمع اللواء الركن الحنيطي والوفد الضيف، إلى عدد من الإيجازات التي تناولت عمليات التحديث والتطوير التي تشهدها القوات المسلحة الأردنية بما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة.

 
 


