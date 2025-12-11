"الأشغال" تعلن العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة تزامنا مع الحالة الجوية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بدء العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة، اعتبارا من الخميس وبالتزامن مع الظروف الجوية المتوقعة التي ستؤثر على المملكة، وذلك استناداً إلى آخر التحديثات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

وأكدت الوزارة جاهزيتها الكاملة للتعامل مع الحالة الجوية المرتقبة، مشيرة إلى أن فرقها الميدانية البالغ عددها 110 فرقة ستواصل العمل على مدار 24 ساعة في مختلف المحافظات لضمان معالجة الملاحظات أولاً بأول.