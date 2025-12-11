الخميس 2025-12-11 12:00 م

"الأشغال" تعلن العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة تزامنا مع الحالة الجوية

الخميس، 11-12-2025 11:35 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بدء العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة، اعتبارا من الخميس وبالتزامن مع الظروف الجوية المتوقعة التي ستؤثر على المملكة، وذلك استناداً إلى آخر التحديثات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

وأكدت الوزارة جاهزيتها الكاملة للتعامل مع الحالة الجوية المرتقبة، مشيرة إلى أن فرقها الميدانية البالغ عددها 110 فرقة ستواصل العمل على مدار 24 ساعة في مختلف المحافظات لضمان معالجة الملاحظات أولاً بأول.

 

 ودعت المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، و الإبلاغ عن أي حالة طارئة عبر غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال الرقم الموحد 106، أو من خلال الواتساب 0780377223 وتطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية، بإلإضافة لأرقام الهواتف المعلنة عبر صفحات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروتي.

 
 


