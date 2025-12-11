المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها

02:32 م

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية الأربعاء، محاولة تسلل شخص على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة. اضافة اعلان



