الأحد 2025-10-05 01:44 م
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

الأحد، 05-10-2025 12:17 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن نيتها فصل التيار الكهربائي عن مناطق غداً الاثنين ضمن محافظة معان ولواء الأغوار الشمالية.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الأحد، إن فصل التيار  في محافظة معان سيشمل مناطق: قيادة المنطقة الجنوبية، محطة شحن التقاطع للمركبات الكهربائية، منطقة الهاشمية، شركة الفجر للغاز، منطقة الحسينية، شركة الولاء لخدمات الاعاشة، محطة شحن المنسي للمركبات الكهربائية، مصنع غدير، مصنع الكرتون، آبار مياه اسمنت الجنوب، آبار مياه تل برما، موضحة أن وقت الانقطاع سيكون من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً، لتركيب محطة جديدة.


وبينت الشركة أن فصل التيار في لواء الأغوار الشمالية سيشمل مناطق: بلدة السليخات، بلدة القرن، مصنع فوغل، تموين القرن، مضخة القرن 46، مضخة السليخات، الدوريات الخارجية – القرن، مدرسة القرن الاساسية، كتيبة الامير حسن الآلية الرابعة، القوات المسلحة كتيبة 11 القرن، معسكر الشلاتر القرن، سعيد الصغير، صبيح الترابين، سرية غور الوهادنه، موضحة أن وقت الانقطاع سيكون من الساعة التاسعة  صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً، لإجراء صيانة سنوية على الخط الرئيسي.

 
 
