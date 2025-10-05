فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن نيتها فصل التيار الكهربائي عن مناطق غداً الاثنين ضمن محافظة معان ولواء الأغوار الشمالية.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الأحد، إن فصل التيار في محافظة معان سيشمل مناطق: قيادة المنطقة الجنوبية، محطة شحن التقاطع للمركبات الكهربائية، منطقة الهاشمية، شركة الفجر للغاز، منطقة الحسينية، شركة الولاء لخدمات الاعاشة، محطة شحن المنسي للمركبات الكهربائية، مصنع غدير، مصنع الكرتون، آبار مياه اسمنت الجنوب، آبار مياه تل برما، موضحة أن وقت الانقطاع سيكون من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً، لتركيب محطة جديدة.