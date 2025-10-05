فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

وقالت الشركة في بيان، اليوم الأحد، إن فصل التيار في محافظة معان سيشمل مناطق: قيادة المنطقة الجنوبية، محطة شحن التقاطع للمركبات الكهربائية، منطقة الهاشمية، شركة الفجر للغاز، منطقة الحسينية، شركة الولاء لخدمات الاعاشة، محطة شحن المنسي للمركبات الكهربائية، مصنع غدير، مصنع الكرتون، آبار مياه اسمنت الجنوب، آبار مياه تل برما، موضحة أن وقت الانقطاع سيكون من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً، لتركيب محطة جديدة.
وبينت الشركة أن فصل التيار في لواء الأغوار الشمالية سيشمل مناطق: بلدة السليخات، بلدة القرن، مصنع فوغل، تموين القرن، مضخة القرن 46، مضخة السليخات، الدوريات الخارجية – القرن، مدرسة القرن الاساسية، كتيبة الامير حسن الآلية الرابعة، القوات المسلحة كتيبة 11 القرن، معسكر الشلاتر القرن، سعيد الصغير، صبيح الترابين، سرية غور الوهادنه، موضحة أن وقت الانقطاع سيكون من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً، لإجراء صيانة سنوية على الخط الرئيسي.
-
أخبار متعلقة
-
محافظ عجلون يتفقد مديرية صحة المحافظة
-
إطلاق المركز الإقليمي للتميز للصيادلة في عمان
-
رئيس الوزراء يرعى حفل التكريم السنوي للمعلمين بمناسبة يوم المعلم العالمي
-
أمانة عمان تنفذ ممشى في شارع الستين بمنطقة زهران
-
توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة البلقاء التطبيقية والجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات
-
الأردن يشارك بمعرض أنوجا في ألمانيا بمشاركة 20 شركة محلية
-
التلهوني ونظيره المغربي يوقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون القضائي ونقل المحكومين
-
بنك الملابس الخيري ينهي فعاليات الصالات المتنقلة في الكرك والعقبة