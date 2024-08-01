ادارة السير : اغلاق تقاطع شارع الترمذي مع شارع الجزيرة

الوكيل الاخباري - تعلن ادارة السير عن بدء أعمال اعادة تعبيد تقاطع شارع الترمذي مع شارع الجزيرة (دوار المسلخ سابقاً)، الامر الذي يتطلب اغلاقاً كلياً في المقطع المذكور ، وتحويل السير المتجه نحو ماركا الى دوار نفق المزارع، اعتباراً من اليوم ولمدة اسبوعين .



وتؤكد ادارة السير على تواجد كوادرها بهدف تقديم المساعدة لمستخدمي الطريق، والدلالة والارشاد، راجين من الأخوة السائقين اتخاذ الحذر المطلوب والتقيد بالاشارات التحذيرية.