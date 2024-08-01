ادارة السير : اغلاق تقاطع شارع الترمذي مع شارع الجزيرة

وتؤكد ادارة السير على تواجد كوادرها بهدف تقديم المساعدة لمستخدمي الطريق، والدلالة والارشاد، راجين من الأخوة السائقين اتخاذ الحذر المطلوب والتقيد بالاشارات التحذيرية.
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