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ادارة السير : اغلاق تقاطع شارع الترمذي مع شارع الجزيرة

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية




 

الخميس، 01-08-2024 12:59 م

 الوكيل الاخباري - تعلن ادارة السير عن بدء أعمال اعادة تعبيد تقاطع شارع الترمذي مع شارع الجزيرة (دوار المسلخ سابقاً)، الامر الذي يتطلب اغلاقاً كلياً في المقطع المذكور ، وتحويل السير المتجه نحو ماركا الى دوار نفق المزارع، اعتباراً من اليوم ولمدة اسبوعين .


وتؤكد ادارة السير على تواجد كوادرها بهدف تقديم المساعدة لمستخدمي الطريق، والدلالة والارشاد، راجين من الأخوة السائقين اتخاذ الحذر المطلوب والتقيد بالاشارات التحذيرية.

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