الخطاطبة رئيسًا لجمعية أطباء العيون

الوكيل الإخباري- انتخبت الهيئة العامة لجمعية أطباء العيون الأردنية، الدكتور أحمد الخطاطبة، رئيسًا للجمعية بالتزكية، خلال اجتماعها، الذي عُقد اليوم الأربعاء، بإشراف عضو مجلس النقابة الدكتور شاهر أبو هديب.

وانتخبت الهيئة العامة أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية بالتزكية كلا من الأطباء كفاح المومني، وأحمد الحسبان، ونانسي الرقاد، وبكر المعايطة، وليد قبعين، وسام شحاده.