الخطاطبة رئيسًا لجمعية أطباء العيون

وانتخبت الهيئة العامة أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية بالتزكية كلا من الأطباء كفاح المومني، وأحمد الحسبان، ونانسي الرقاد، وبكر المعايطة، وليد قبعين، وسام شحاده.
وأقرت الهيئة العامة التقرير الإداري للجمعية وصادقت على التقرير المالي.
