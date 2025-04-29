ادارة السير : تحويل حركة المركبات داخل نفق المدينة الطبية

راجين من الأخوة السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير المتواجدين حالياً في الموقع .
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