الثلاثاء 2025-04-29 05:44 م
 

ادارة السير : تحويل حركة المركبات داخل نفق المدينة الطبية

إدارة السير
ادارة السير
 
الثلاثاء، 29-04-2025 03:56 م

الوكيل الإخباري-   تنوه ادارة السير الى احتراق رأس مركبة شحن (تريلا) داخل نفق المدينة الطبية للسير المتجه نحو دوار الشعب، مما ادى لتحويل سير المركبات الى اعلى الدوار بدلاً من داخل النفق ، لحين التعامل مع أثر الحريق.

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راجين من الأخوة السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع ارشادات رقباء السير المتواجدين حالياً في الموقع .

 
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