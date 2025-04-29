ادارة السير : تحويل حركة المركبات داخل نفق المدينة الطبية

الوكيل الإخباري- تنوه ادارة السير الى احتراق رأس مركبة شحن (تريلا) داخل نفق المدينة الطبية للسير المتجه نحو دوار الشعب، مما ادى لتحويل سير المركبات الى اعلى الدوار بدلاً من داخل النفق ، لحين التعامل مع أثر الحريق.

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