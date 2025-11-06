الخميس 2025-11-06 09:37 م
 

روسيا: تراجع عائدات النفط والغاز بنسبة 27%

روسيا: تراجع عائدات النفط والغاز بنسبة 27%
روسيا: تراجع عائدات النفط والغاز بنسبة 27%
 
الخميس، 06-11-2025 07:33 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم الخميس، أن عائدات النفط والغاز في الموازنة الروسية تراجعت بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 888.6 مليار روبل (10.9 مليار دولار) خلال تشرين الأول الماضي، نتيجة ضعف أسعار النفط وارتفاع قيمة الروبل.اضافة اعلان


وأشارت وزارة المالية الروسية في بيان صحفي إلى أن إجمالي الإيرادات من كانون الثاني حتى تشرين الأول الماضي انخفض بنسبة 21.4% إلى 7.5 تريليون روبل، وهو ما يتماشى مع التوقعات الرسمية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

موسكو: واشنطن أبلغتنا بإجراء تجربة صاروخ عابر للقارات

عربي ودولي موسكو: واشنطن أبلغتنا بإجراء تجربة صاروخ عابر للقارات

ل

أسواق ومال روسيا: انخفاض معدل البطالة إلى 2.2 بالمئة

ل

أخبار محلية اعتماد الأردن مركزًا إقليميًا للتدريب المشترك ضمن التعاون الأردني السنغافوري

ارشيفية

خاص بالوكيل "الثغرة" .. قرية في الأردن لم يصلها الماء منذ 30 عاماً

ا

أخبار محلية أكثر من 20 ألف قطعة وزعها بنك الملابس الخيري في معان خلال 4 أيام

مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل تراجعات جماعية

أسواق ومال مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل تراجعات جماعية

ب

أخبار محلية الجناح الأردني بمعرض سوق السفر العالمي يفوز بجائزة "أفضل تصميم جناح" في الشرق الأوسط

ا

أخبار محلية ملتقى بيت مأدبا الثقافي ينظم مهرجانه السنوي



 
 



الأكثر مشاهدة