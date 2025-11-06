روسيا: تراجع عائدات النفط والغاز بنسبة 27%

وأشارت وزارة المالية الروسية في بيان صحفي إلى أن إجمالي الإيرادات من كانون الثاني حتى تشرين الأول الماضي انخفض بنسبة 21.4% إلى 7.5 تريليون روبل، وهو ما يتماشى مع التوقعات الرسمية.
