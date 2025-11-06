روسيا: تراجع عائدات النفط والغاز بنسبة 27%

07:33 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752869 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم الخميس، أن عائدات النفط والغاز في الموازنة الروسية تراجعت بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 888.6 مليار روبل (10.9 مليار دولار) خلال تشرين الأول الماضي، نتيجة ضعف أسعار النفط وارتفاع قيمة الروبل. اضافة اعلان





وأشارت وزارة المالية الروسية في بيان صحفي إلى أن إجمالي الإيرادات من كانون الثاني حتى تشرين الأول الماضي انخفض بنسبة 21.4% إلى 7.5 تريليون روبل، وهو ما يتماشى مع التوقعات الرسمية.

