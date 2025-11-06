الخميس 2025-11-06 07:25 م
 

اتصال هاتفي بين الصفدي ونظيرته النمساوية لبحث تعزيز التعاون الثنائي

الخميس، 06-11-2025 06:59 م
الوكيل الإخباري-   ‏بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة الخارجية الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في جمهورية النمسا بياته ماينل-ريسينغر في اتصال هاتفي اليوم، سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ثنائيًّا وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك التعاون ضمن المنظمات الدولية.اضافة اعلان


كما بحث الوزيران الأوضاع الإقليمية وجهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار كافة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية إلى القطاع، وإطلاق حراك سياسي حقيقي لتنفيذ حل الدولتين سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل.
 
 
