اتصال هاتفي بين الصفدي ونظيرته النمساوية لبحث تعزيز التعاون الثنائي

كما بحث الوزيران الأوضاع الإقليمية وجهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضمان تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار كافة، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية إلى القطاع، وإطلاق حراك سياسي حقيقي لتنفيذ حل الدولتين سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل.
