القطامين يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون في مجال النقل

وأكد القطامين خلال اللقاء عمق العلاقات الأردنية الهندية التي تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرًا إلى أهمية تطوير التعاون في مجالات النقل بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين.
وأعرب السفير تشوهان عن اعتزازه بعلاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين الأردن والهند، مؤكدا تطلع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي، ولا سيما في مجال النقل.
وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق التعاون في مجالات النقل الجوي والبحري والسككي، وتبادل الخبرات، بما يحقق التكامل ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين الأردن والهند.
