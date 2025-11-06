وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية خالد بن الوليد ومناطق في لواء بني كنانة

06:16 م

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري اليوم، بلدية خالد بن الوليد الواقعة في لواء بني كنانة بمحافظة إربد.





واطلع المصري على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، داعيًا إلى تجويدها وتحسين مستوى أدائها بما يحقق استفادة ملموسة للمواطنين، وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة.



وشملت جولة الوزير المصري منطقتي المنصورة والمخيبات، حيث استمع من مديرة المنطقة المهندسة أماني الزبون، وبحضور رئيسة لجنة بلدية خالد بن الوليد المهندسة راوية الغرايبة والمدير الإداري سفيان ملكاوي، إلى عرض حول الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين والاحتياجات الضرورية لاستدامة تلك الخدمات.



كما وجال المصري في الشوارع الفرعية للمنطقتين، مُشيداً بمستوى النظافة العامة وداعياً إلى المحافظة عليها.



وأكد المهندس المصري، الأهمية القصوى لتوعية المواطنين بقرار مجلس الوزراء الذي يتضمن الإعفاء من الغرامات ومنح خصومات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، بالإضافة إلى ضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي.



من جانبها، ثمنت رئيسة لجنة بلدية خالد بن الوليد المهندسة راوية الغرايبة زيارة الوزير، مؤكدة عزم البلدية المضي قدماً في تقديم أفضل الخدمات لأهالي مناطق البلدية والسعي لتحسين البنية التحتية فيها ضمن الإمكانيات المتوفرة.

