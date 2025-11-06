الإحصاءات العامة: أداء ضعيف لإنتاج زيت الزيتون مقارنة بالمواسم السابقة

الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري الأول لرصد إنتاج زيت الزيتون في معاصر المملكة، هذا الموسم، وذلك ضمن المسح السنوي لعام 2025، حيث أظهر الإنتاج أداء ضعيفا مقارنةً بالمواسم السابقة.

وأظهرت البيانات، أن كميات الزيت المنتجة حتى تاريخ 1/11/2025 بلغت 1,419 طناً، وبحسب البيانات التاريخية، فإن معدل الإنتاج العام خلال السنوات (2025–2012) بلغ نحو 2,542 طناً في الفترة ذاتها من الموسم، مما يعني أن إنتاج شهر تشرين الأول من عام 2025 شكّل 55.8 بالمئة فقط من المعدل الموسمي العام، وهو ما يشير إلى أداء ضعيف مقارنةً بالمواسم السابقة.



وتؤشر هذه النتائج إلى أن موسم هذا العام من إنتاج زيت الزيتون سجل انخفاضاً ملحوظا؛ مما يعكس تباطؤا في وتيرة الإنتاج مقارنة بالمواسم السابقة، حيث تشير التقارير السابقة، أن معدل الإنتاج لزيت الزيتون يبلغ نحو 25 ألف طن سنوياً، وأن كمية الإنتاج في الموسم الماضي 2024 بلغت ذروتها التاريخية وبلغت 35,828 طن.