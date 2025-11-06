الإحصاءات العامة: أداء ضعيف لإنتاج زيت الزيتون مقارنة بالمواسم السابقة

وأظهرت البيانات، أن كميات الزيت المنتجة حتى تاريخ 1/11/2025 بلغت 1,419 طناً، وبحسب البيانات التاريخية، فإن معدل الإنتاج العام خلال السنوات (2025–2012) بلغ نحو 2,542 طناً في الفترة ذاتها من الموسم، مما يعني أن إنتاج شهر تشرين الأول من عام 2025 شكّل 55.8 بالمئة فقط من المعدل الموسمي العام، وهو ما يشير إلى أداء ضعيف مقارنةً بالمواسم السابقة.
وتؤشر هذه النتائج إلى أن موسم هذا العام من إنتاج زيت الزيتون سجل انخفاضاً ملحوظا؛ مما يعكس تباطؤا في وتيرة الإنتاج مقارنة بالمواسم السابقة، حيث تشير التقارير السابقة، أن معدل الإنتاج لزيت الزيتون يبلغ نحو 25 ألف طن سنوياً، وأن كمية الإنتاج في الموسم الماضي 2024 بلغت ذروتها التاريخية وبلغت 35,828 طن.
وأشارت دائرة الإحصاءات العامة، إلى استمرارها في رصد كميات الزيت المنتجة في معاصر الزيتون حتى نهاية موسم العصر، وذلك من خلال المسح الميداني الذي يُنفّذ سنويًا بالتعاون مع وزارة الزراعة، بهدف توفير بيانات دقيقة وشاملة تدعم اتخاذ القرارات والسياسات الزراعية المناسبة.
-
أخبار متعلقة
-
اتصال هاتفي بين الصفدي ونظيرته النمساوية لبحث تعزيز التعاون الثنائي
-
وزارة التربية والتعليم تُسيّر بعثة عمرة لمنتسبي أندية المعلمين
-
القطامين يبحث مع السفير الهندي تعزيز التعاون في مجال النقل
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يقدم واجب إلى الحنيطي وأبو مهنا والزيود
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية خالد بن الوليد ومناطق في لواء بني كنانة
-
جولة ملكية آسيوية لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع فرص الاستثمار في الأردن
-
الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يصدر تقريره الشهري عن شهر تشرين الأول 2025
-
مسار "درب الأردن" يواصل رحلاته تزامنا مع تحسن حركة السياحة في البترا