وزارة التربية والتعليم تُسيّر بعثة عمرة لمنتسبي أندية المعلمين

الخميس 2025-11-06 07:25 م
 

الخميس، 06-11-2025 06:51 م
الوكيل الإخباري-  سيّرت وزارة التربية والتعليم بعثة عمرة لمنتسبي أندية المعلمين المتقاعدين، تحت شعار "رحلة الوفاء لأهل العطاء"، وذلك في إطار تقدير الوزارة لجهودهم وتكريمهم على سنوات العطاء الطويلة في الميدان التربوي.اضافة اعلان


وأكد أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، أن تسيير هذه البعثة يأتي ضمن حرص الوزارة المتواصل على تكريم أصحاب الرسالة السامية، الذين أسهموا بفاعلية في بناء الأجيال وخدمة الوطن العزيز.

وتكفلت الوزارة بدعم الرحلة بنسبة 60٪ من الكلفة الإجمالية، في خطوة تعبّر عن الوفاء لمنتسبيها من المعلمين المتقاعدين.

وبلغ عدد أفراد البعثة، التي ضمت الزملاء المعلمين المتقاعدين والوفد الرسمي، 120 مشاركاً. 

ورافق البعثة رئيس الوفد مدير مديرية أندية المعلمين، إبراهيم العساف، وبمشاركة مدراء أندية المعلمين.
 
 
