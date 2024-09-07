اربد: 1199 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي

وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار بلغ 784 طنا و311 طن فواكه و45 طن ورقيات، و56 طنا ما بين فواكه وخضار، و3 أطنان من مواد مثل الفراولة وغيرها.
وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15-25 قرشا، البصل الناشف 25-35 قرشا، الثوم 275-325 قرشا، البطاطا 40-55 قرشا، البندورة 17-28 قرشا، الخيار 18-28 قرشا، والزهرة 35-60 قرشا.
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