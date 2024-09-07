اربد: 1199 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي

الوكيل الإخباري- - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم السبت، 1199 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار بلغ 784 طنا و311 طن فواكه و45 طن ورقيات، و56 طنا ما بين فواكه وخضار، و3 أطنان من مواد مثل الفراولة وغيرها.