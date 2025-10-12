استطلاع: 43% من الأردنيين سيشاركون في انتخابات البلدية المقبلة

12:44 م

الوكيل الإخباري- أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الأحد، نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه بعد مرور عام على تشكيل حكومة جعفر حسان وبعض القضايا الراهنة. اضافة اعلان





وكشف الاستطلاع أن 55% من العينة الوطنية و50% من عينة قادة الرأي يؤيدون مقترح تعيين رؤساء البلديات بدل انتخابهم مقارنة مع 38% من العينة الوطنية و48% من عيَّنة قادة الرأي لا يؤيدون ذلك.



كما أن 51% من العينة الوطنية و50% من عينة قادة الرأي يؤيدون مقترح الإبقاء على مجالس المحافظات (اللامركزية).



ووفق الاستطلاع أكد 43% من أفراد العينة الوطنية مشاركتهم في انتخابات مجالس البلديات والمحافظات المقبلة.