استطلاع: 43% من الأردنيين سيشاركون في انتخابات البلدية المقبلة

وكشف الاستطلاع أن 55% من العينة الوطنية و50% من عينة قادة الرأي يؤيدون مقترح تعيين رؤساء البلديات بدل انتخابهم مقارنة مع 38% من العينة الوطنية و48% من عيَّنة قادة الرأي لا يؤيدون ذلك.
كما أن 51% من العينة الوطنية و50% من عينة قادة الرأي يؤيدون مقترح الإبقاء على مجالس المحافظات (اللامركزية).
ووفق الاستطلاع أكد 43% من أفراد العينة الوطنية مشاركتهم في انتخابات مجالس البلديات والمحافظات المقبلة.
