الأحد 2025-10-12 12:51 م
 

استطلاع: 43% من الأردنيين سيشاركون في انتخابات البلدية المقبلة

أردني يدلي بصوته في الانتخابات البلدية
 
الأحد، 12-10-2025 12:44 م
الوكيل الإخباري-   أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الأحد، نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه بعد مرور عام على تشكيل حكومة جعفر حسان وبعض القضايا الراهنة.اضافة اعلان


وكشف الاستطلاع أن 55% من العينة الوطنية و50% من عينة قادة الرأي يؤيدون مقترح تعيين رؤساء البلديات بدل انتخابهم مقارنة مع 38% من العينة الوطنية و48% من عيَّنة قادة الرأي لا يؤيدون ذلك.

كما أن 51% من العينة الوطنية و50% من عينة قادة الرأي يؤيدون مقترح الإبقاء على مجالس المحافظات (اللامركزية).

ووفق الاستطلاع أكد 43% من أفراد العينة الوطنية مشاركتهم في انتخابات مجالس البلديات والمحافظات المقبلة.
 
 
