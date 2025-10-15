الأربعاء 2025-10-15 07:24 م
 

تنظيم الفعالية الثانية لمجتمع الثقافة المؤسسية في القطاع العام

ا
جانب من الفعالية
 
الأربعاء، 15-10-2025 05:45 م

الوكيل الإخباري- نظمت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الأربعاء، الفعالية الثانية لمجتمع الثقافة المؤسسية في القطاع العام لمراجعة النتائج وتحسين الفرص، بالتعاون مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، ومشروع تحسين الحوكمة (PARtner)، المنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني، وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

اضافة اعلان


واستعرضت الفعالية، بحضور وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، ورئيس الهيئة المهندس فايز النهار، وبمشاركة 70 مشاركا ومشاركة، محور التميز والابتكار كعوامل أساسية تساعد المؤسسات على التميز في بيئات العمل التنافسية وتحقيق النجاح المستدام.


وأكدت أن هذه القيم تتمحور حول تعزيز التفكير الإبداعي وتبني الأفكار الجديدة لتحقيق التفوق، وما يتطلبه ذلك من ترسيخ عدد من الأبعاد المهمة مثل الاستباقية، واستشراف المستقبل، وتحفيز روح المبادرة، والتمكين، والتعلم المستمر، والاستدامة، حيث يعزز كل منها بيئة عمل قائمة على الابتكار والتميز.


وكشفت الفعالية أن الدراسات العالمية تؤكد أن تطوير محور الثقافة المؤسسية يزيد الإنتاجية بنسبة 27 بالمئة، والربحية بنسبة 21 بالمئة، فيما يقلل نسبة غياب الموظف عن عمله بنسبة 70 بالمئة.


وتضمنت عرض مؤشرات الثقافة المؤسسية وآلية تقييمها، والنتائج العامة لتقارير التقييم، ونشاط قيمة الابتكار، بالإضافة إلى تسليم شهادات للمشاركين من سفراء التغيير.


يذكر أنه نتج عن المرحلة الأولى تقييم واقع الممارسات المطبقة والداعمة لقيم الثقافة المؤسسية، وفرص التطوير المحتملة، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لخارطة تحديث القطاع العام، بما في ذلك 16 تشخيصا لوزارات ومؤسسات حكومية، من خلال 960 ساعة عمل ميدانية، ومقابلة ما يقارب 1280 موظفا و150 شخصية قيادية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية إطلاق مبادرة لتجميل المحولات الكهربائية في إربد

السيسي والبرهان يبحثان جهود وقف الحرب وممارسات إثيوبيا تجاه مياه النيل

عربي ودولي السيسي والبرهان يبحثان جهود وقف الحرب وممارسات إثيوبيا تجاه مياه النيل

ل

أخبار محلية فتح أبواب المنطقة الحرة الزرقاء أيام الجمع حتى نهاية الشهر الحالي

خبير بحري: انخفاض متوقع في أسعار السلع بالأردن بعد وقف الحرب في غزة

خاص بالوكيل خبير بحري: انخفاض متوقع في أسعار السلع بالأردن بعد وقف الحرب في غزة

500 مليون يورو في طريقها إلى الأردن كمساعدة من المجلس الأوروبي

اقتصاد محلي 500 مليون يورو في طريقها إلى الأردن كمساعدة من المجلس الأوروبي

إسرائيل تنفي فتح معبر رفح الخميس

فلسطين إسرائيل تنفي فتح معبر رفح الخميس

ب

أخبار محلية "زراعة الكرك" تعلن عن بدء ببيع بذار القمح والشعير

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة العنيزات

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة العنيزات



 
 





الأكثر مشاهدة