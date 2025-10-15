تنظيم الفعالية الثانية لمجتمع الثقافة المؤسسية في القطاع العام

واستعرضت الفعالية، بحضور وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، ورئيس الهيئة المهندس فايز النهار، وبمشاركة 70 مشاركا ومشاركة، محور التميز والابتكار كعوامل أساسية تساعد المؤسسات على التميز في بيئات العمل التنافسية وتحقيق النجاح المستدام.
وأكدت أن هذه القيم تتمحور حول تعزيز التفكير الإبداعي وتبني الأفكار الجديدة لتحقيق التفوق، وما يتطلبه ذلك من ترسيخ عدد من الأبعاد المهمة مثل الاستباقية، واستشراف المستقبل، وتحفيز روح المبادرة، والتمكين، والتعلم المستمر، والاستدامة، حيث يعزز كل منها بيئة عمل قائمة على الابتكار والتميز.
وكشفت الفعالية أن الدراسات العالمية تؤكد أن تطوير محور الثقافة المؤسسية يزيد الإنتاجية بنسبة 27 بالمئة، والربحية بنسبة 21 بالمئة، فيما يقلل نسبة غياب الموظف عن عمله بنسبة 70 بالمئة.
وتضمنت عرض مؤشرات الثقافة المؤسسية وآلية تقييمها، والنتائج العامة لتقارير التقييم، ونشاط قيمة الابتكار، بالإضافة إلى تسليم شهادات للمشاركين من سفراء التغيير.
يذكر أنه نتج عن المرحلة الأولى تقييم واقع الممارسات المطبقة والداعمة لقيم الثقافة المؤسسية، وفرص التطوير المحتملة، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لخارطة تحديث القطاع العام، بما في ذلك 16 تشخيصا لوزارات ومؤسسات حكومية، من خلال 960 ساعة عمل ميدانية، ومقابلة ما يقارب 1280 موظفا و150 شخصية قيادية.
-
أخبار متعلقة
-
فتح أبواب المنطقة الحرة الزرقاء أيام الجمع حتى نهاية الشهر الحالي
-
"زراعة الكرك" تعلن عن بدء ببيع بذار القمح والشعير
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة العنيزات
-
وزيرة التنمية تفتتح أعمال الجلسة التشاورية حول "تصنيف الجمعيات"
-
محافظ جرش يتفقد خدمات مديرية الصحة
-
الجامعة الأردنية تستضيف محاضرة "الذكاء الاصطناعي في اللغة العربيّة"
-
وزير البيئة يبحث مع جمعية عون الثقافية سبل التعاون
-
انطلاق حملة "نظفوا العالم" في العقبة