تنظيم الفعالية الثانية لمجتمع الثقافة المؤسسية في القطاع العام

الوكيل الإخباري- نظمت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الأربعاء، الفعالية الثانية لمجتمع الثقافة المؤسسية في القطاع العام لمراجعة النتائج وتحسين الفرص، بالتعاون مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، ومشروع تحسين الحوكمة (PARtner)، المنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني، وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

واستعرضت الفعالية، بحضور وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، ورئيس الهيئة المهندس فايز النهار، وبمشاركة 70 مشاركا ومشاركة، محور التميز والابتكار كعوامل أساسية تساعد المؤسسات على التميز في بيئات العمل التنافسية وتحقيق النجاح المستدام.



وأكدت أن هذه القيم تتمحور حول تعزيز التفكير الإبداعي وتبني الأفكار الجديدة لتحقيق التفوق، وما يتطلبه ذلك من ترسيخ عدد من الأبعاد المهمة مثل الاستباقية، واستشراف المستقبل، وتحفيز روح المبادرة، والتمكين، والتعلم المستمر، والاستدامة، حيث يعزز كل منها بيئة عمل قائمة على الابتكار والتميز.



وكشفت الفعالية أن الدراسات العالمية تؤكد أن تطوير محور الثقافة المؤسسية يزيد الإنتاجية بنسبة 27 بالمئة، والربحية بنسبة 21 بالمئة، فيما يقلل نسبة غياب الموظف عن عمله بنسبة 70 بالمئة.



وتضمنت عرض مؤشرات الثقافة المؤسسية وآلية تقييمها، والنتائج العامة لتقارير التقييم، ونشاط قيمة الابتكار، بالإضافة إلى تسليم شهادات للمشاركين من سفراء التغيير.