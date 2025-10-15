الأربعاء 2025-10-15 05:41 م
 

انطلاق حملة "نظفوا العالم" في العقبة

انطلاق حملة "نظفوا العالم" في العقبة
انطلاق حملة "نظفوا العالم" في العقبة
 
الأربعاء، 15-10-2025 05:35 م
الوكيل الإخباري-   انطلقت في العقبة، اليوم الأربعاء، فعاليات حملة "نظفوا العالم 2025" بدورتها الـ32، برعاية سمو الأميرة بسمة بنت علي، تحت شعار "معًا لنحتفل بالوجهة الخضراء"، بمشاركة قطاعات رسمية وأمنية وبيئية ومجتمعية وتطوعية.اضافة اعلان


وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، خلال افتتاحه فعاليات الحملة مندوبًا عن سمو الأميرة بسمة، أن الحملة تجسد روح التعاون بين مختلف مكونات المجتمع من مؤسسات رسمية ومدارس وقطاع خاص وأجهزة أمنية وشباب ومتطوعين.

وأضاف أن رسالة الحملة هي أن نعمل جميعًا كفريق واحد لخدمة الوطن، مبينًا أن البيئة تشكل نبض العقبة، والبحر مصدر حياتها ومعيشة سكانها، ما يجعل الحفاظ عليه مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة تتطلب تكاثف الجهود وتبني سلوكيات مستدامة تضمن حماية وصون الموارد البحرية واستمرارها للأجيال القادمة.

وأكد أهمية تثقيف المواطنين وزوار مدينة العقبة حول ضرورة المحافظة على البيئة البحرية في المدينة، باعتبارها أحد أهم المقومات التي تقوم عليها التنمية الاقتصادية والسياحية في العقبة.

وشهدت الحملة حضور القائم بأعمال المدير التنفيذي للجمعية الملكية لحماية البيئة خالد الكردي، ومدير الشؤون التعليمية والفنية مندوبةً عن مدير التربية والتعليم لمحافظة العقبة الدكتورة هيام المعايطة، ورؤساء الأجهزة الأمنية، ومشاركة أكثر من 800 متطوع من مختلف القطاعات الرسمية والأمنية والبيئية والسياحية والثقافية والمجتمعية، إلى جانب 18 مدرسة بيئية من مدارس العقبة الحكومية والخاصة، و40 غواصًا من مؤسسات ومراكز الغوص المختلفة.

وتضمنت الفعاليات حملة تنظيف شاطئ وجوف البحر في موقع المملح ضمن حدود محمية العقبة البحرية، حيث تم جمع ما يقارب 1330 كغم من النفايات، تعزيزًا لرسالة العقبة كوجهة خضراء مستدامة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

انطلاق حملة "نظفوا العالم" في العقبة

أخبار محلية انطلاق حملة "نظفوا العالم" في العقبة

ل

أخبار محلية مدير الأمن العام يلتقي السفير الفرنسي في عمّان

"النزاهة ومكافحة الفساد" تُنظّم ورشة توعوية حول الأمن السيبراني

أخبار محلية "النزاهة ومكافحة الفساد" تُنظّم ورشة توعوية حول الأمن السيبراني

ل

شؤون برلمانية "الصداقة الأردنية الأوروبية" في الأعيان تبحث أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي

ت

عربي ودولي "الأرصاد العالمية": ثاني أكسيد الكربون يرتفع لمستويات قياسية في 2024

انخفاض أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

أُفتتح اليوم الأربعاء، المبنى الجديد للقادمين والمغادرين التابع لمركز حدود الدرة في محافظة العقبة، بعد استكمال تنفيذ مشروع "تعزيز إدارة الحدود وممارسات الأمن في نقاط الدخول ضمن محافظة العقبة"، والذي ج

أخبار محلية افتتاح مبنى القادمين والمغادرين الجديد التابع لمركز حدود الدرة في العقبة

يلس

أخبار الشركات "طالب أردني يصل أعلى قمة في الوطن العربي دعمًا لمرضى السرطان”



 
 





الأكثر مشاهدة