"زراعة الكرك" تعلن عن بدء ببيع بذار القمح والشعير

أرشيفية
 
الأربعاء، 15-10-2025 06:32 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية زراعة الكرك، اليوم الأربعاء، عن البدء ببيع البذار من محصولي القمح والشعير للعام الحالي.

ودعا مدير زراعة الكرك، المهندس مأمون العضايلة، المزارعين الراغبين بشراء البذار إلى مراجعة فروع المؤسسة التعاونية الأردنية ضمن مناطق سكنهم، مشيراً إلى أن سعر بيع القمح يبلغ 450 ديناراً للطن، والشعير 370 ديناراً للطن.

 
 
