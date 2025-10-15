"زراعة الكرك" تعلن عن بدء ببيع بذار القمح والشعير

ودعا مدير زراعة الكرك، المهندس مأمون العضايلة، المزارعين الراغبين بشراء البذار إلى مراجعة فروع المؤسسة التعاونية الأردنية ضمن مناطق سكنهم، مشيراً إلى أن سعر بيع القمح يبلغ 450 ديناراً للطن، والشعير 370 ديناراً للطن.
-
أخبار متعلقة
-
فتح أبواب المنطقة الحرة الزرقاء أيام الجمع حتى نهاية الشهر الحالي
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة العنيزات
-
وزيرة التنمية تفتتح أعمال الجلسة التشاورية حول "تصنيف الجمعيات"
-
محافظ جرش يتفقد خدمات مديرية الصحة
-
الجامعة الأردنية تستضيف محاضرة "الذكاء الاصطناعي في اللغة العربيّة"
-
تنظيم الفعالية الثانية لمجتمع الثقافة المؤسسية في القطاع العام
-
وزير البيئة يبحث مع جمعية عون الثقافية سبل التعاون
-
انطلاق حملة "نظفوا العالم" في العقبة