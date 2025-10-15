الأربعاء 2025-10-15 07:22 م
 

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة العنيزات

الأربعاء، 15-10-2025 06:23 م
الوكيل الإخباري-  مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة العنيزات بوفاة المرحوم الحاج حمدان سالم العنيزات.اضافة اعلان


ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العنيزات سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
 
 
