مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة العنيزات

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العنيزات سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
-
أخبار متعلقة
-
فتح أبواب المنطقة الحرة الزرقاء أيام الجمع حتى نهاية الشهر الحالي
-
"زراعة الكرك" تعلن عن بدء ببيع بذار القمح والشعير
-
وزيرة التنمية تفتتح أعمال الجلسة التشاورية حول "تصنيف الجمعيات"
-
محافظ جرش يتفقد خدمات مديرية الصحة
-
الجامعة الأردنية تستضيف محاضرة "الذكاء الاصطناعي في اللغة العربيّة"
-
تنظيم الفعالية الثانية لمجتمع الثقافة المؤسسية في القطاع العام
-
وزير البيئة يبحث مع جمعية عون الثقافية سبل التعاون
-
انطلاق حملة "نظفوا العالم" في العقبة