الجامعة الأردنية تستضيف محاضرة "الذكاء الاصطناعي في اللغة العربيّة"

وقدم المحاضرة الباحث ورئيس مركز الدراسات والأبحاث في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية في بيروت الدكتور غسان مراد، بحضور عميد الكلية الدكتور محمد القضاة، ورئيس الهيئة العلمية لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب الدكتور لبيب الخضرا، ورئيس قسم اللغة العربية الدكتور معاذ الزعبي.
وتناول المحاضر أبرز المفاهيم المرتبطة بالتقاطع بين الذكاء الاصطناعي واللغة العربية، موضحا أثر التطورات الرقمية في إعادة تشكيل مفهوم النص والمعرفة والثقافة، وما نتج عن ذلك من بروز مفهوم الإنسانية الرقمية بوصفها مرحلة جديدة من التفاعل بين العلوم الإنسانية والتكنولوجيا.
كما عرض مراحل تطور الويب منذ بداياته الأولى وصولا إلى الويب التفاعلي والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى التحولات المعرفية والثقافية الكبرى التي صاحبت هذا التطور، وإلى أهمية دمج التفكير المعلوماتي في دراسة اللغة العربية وتحليل النصوص رقميا، بما يسهم في تطوير أدوات البحث والدرس اللغوي.
