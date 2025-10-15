الأربعاء 2025-10-15 07:24 م
 

الجامعة الأردنية تستضيف محاضرة "الذكاء الاصطناعي في اللغة العربيّة"

الأربعاء، 15-10-2025 05:48 م

الوكيل الإخباري- استضافت الجامعة الأردنية/قسم اللغة العربية في كلية الآداب، اليوم الأربعاء، محاضرة علمية بعنوان "الذكاء الاصطناعي في اللغة العربية"، ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الكلية بالتعاون مع هيئة جائزة الباحثين العرب ومؤسسة عبد الحميد شومان، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بدور الذكاء الاصطناعي في تطوير العلوم الإنسانية ودعم البحث العلمي العربي.

وقدم المحاضرة الباحث ورئيس مركز الدراسات والأبحاث في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية في بيروت الدكتور غسان مراد، بحضور عميد الكلية الدكتور محمد القضاة، ورئيس الهيئة العلمية لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب الدكتور لبيب الخضرا، ورئيس قسم اللغة العربية الدكتور معاذ الزعبي.


وتناول المحاضر أبرز المفاهيم المرتبطة بالتقاطع بين الذكاء الاصطناعي واللغة العربية، موضحا أثر التطورات الرقمية في إعادة تشكيل مفهوم النص والمعرفة والثقافة، وما نتج عن ذلك من بروز مفهوم الإنسانية الرقمية بوصفها مرحلة جديدة من التفاعل بين العلوم الإنسانية والتكنولوجيا.


كما عرض مراحل تطور الويب منذ بداياته الأولى وصولا إلى الويب التفاعلي والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى التحولات المعرفية والثقافية الكبرى التي صاحبت هذا التطور، وإلى أهمية دمج التفكير المعلوماتي في دراسة اللغة العربية وتحليل النصوص رقميا، بما يسهم في تطوير أدوات البحث والدرس اللغوي.

 
 
