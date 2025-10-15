الأربعاء 2025-10-15 07:22 م
 

محافظ جرش يتفقد خدمات مديرية الصحة

جانب من الزيارة التفقدية
 
الأربعاء، 15-10-2025 05:52 م

الوكيل الإخباري- تفقد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، اليوم الأربعاء، مديرية صحة جرش واطلع سير العمل فيها ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واطلع خريسات خلال على مشاريع تطوير البنية التحتية الصحية في المحافظة، وبحث مع إدارة المديرية عددا من الموضوعات والمشروعات الحيوية من أبرزها مشروع صيانة مركز صحي سوف الأولي الذي شارف على الانتهاء، مؤكدا أن إنجازه سيحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي البلدة ويوفر بيئة عمل مريحة وآمنة للكوادر الصحية.


بدوره، أكد مدير صحة جرش، الدكتور صائب أبو عبود، أن المديرية تعمل وفق خطة واضحة لتطوير الخدمات الصحية من خلال تحسين بيئة العمل وتوفير الكوادر المؤهلة والمعدات الطبية اللازمة، مبينا أن العمل جار على تنفيذ عدد من المشاريع لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية.

 
 
