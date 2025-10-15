محافظ جرش يتفقد خدمات مديرية الصحة

الوكيل الإخباري- تفقد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، اليوم الأربعاء، مديرية صحة جرش واطلع سير العمل فيها ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واطلع خريسات خلال على مشاريع تطوير البنية التحتية الصحية في المحافظة، وبحث مع إدارة المديرية عددا من الموضوعات والمشروعات الحيوية من أبرزها مشروع صيانة مركز صحي سوف الأولي الذي شارف على الانتهاء، مؤكدا أن إنجازه سيحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي البلدة ويوفر بيئة عمل مريحة وآمنة للكوادر الصحية.