وزير البيئة يبحث مع جمعية عون الثقافية سبل التعاون

وخلال اللقاء، أشاد سليمان، بالدور الوطني والثقافي الذي تضطلع به الجمعية، مؤكدا أهمية الشراكة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي البيئي وتشجيع المبادرات المستدامة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، وتسعى إلى تمكين الشباب والمجتمع من المشاركة الفاعلة في المشاريع البيئية من خلال البرامج والمبادرات التوعوية والتثقيفية، مؤكدا دعم الوزارة لأي جهود تعزز الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة البيئية.
وأكد سليمان، على دعم الوزارة للمشاريع التي تنفذها الجمعية، لا سيما التعاون في تنفيذ مشروع التحريج الوطني والمبادرات الأخرى التي تسهم في زيادة المساحات الخضراء وتعزيز الوعي البيئي بين مختلف فئات المجتمع.
من جانبه، أعرب رئيس الجمعية عن تقديره لدعم وزارة البيئة وحرصها على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في المجال البيئي، مستعرضا أبرز المبادرات والبرامج التي تنفذها الجمعية، بما في ذلك تشجيع الشباب على المشاركة في الأنشطة البيئية وزرع قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية
