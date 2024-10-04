 
الجمعة 2024-10-04 03:23 م
 

اعادة فتح شوارع وسط البلد أمام السير

أرشيفية لماراثون
أرشيفية لماراثون
الجمعة، 04-10-2024 12:30 م

الوكيل الإخباري-   أعادت ادارة السير المركزية، فتح كافة شوارع وسط البلد بالعاصمة عمان أمام حركة المرور بعد انتهاء فعالية ماراثون الأردن ٢٠٢٤.

اضافة اعلان


وشهدت مناطق وسط البلد تواجدا كثيفا للسياح الاجانب الذين استمتعوا بأجواء الماراثون وتناولوا وجبات الافطار في المطاعم الشعبية في المدينة.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي مصر والسعودية تبحثان التصعيد الإسرائيلي في لبنان

من المصدر

أسواق ومال قفزة كبيرة بأسعار الغذاء عالمياً في أيلول

من المصدر

أسواق ومال أوروبا تتبنى رسوما جمركية على المركبات الكهربائية الصينية

من المصدر

فلسطين 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

ارشيفية

فلسطين حصيلة شهداء غزة تناهز الـ 42000

ارشيفية

عربي ودولي جونسون: اكتشفنا جهاز تنصت بمرحاضي بعد استخدامه من نتنياهو

بوتين

عربي ودولي بوتين منفتح على عقد لقاء مع بايدن

من المصدر

أخبار محلية كسوف حلقي آسر في أمريكا الجنوبية



 


الأكثر مشاهدة