اعادة فتح شوارع وسط البلد أمام السير

وشهدت مناطق وسط البلد تواجدا كثيفا للسياح الاجانب الذين استمتعوا بأجواء الماراثون وتناولوا وجبات الافطار في المطاعم الشعبية في المدينة.
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