اعادة فتح شوارع وسط البلد أمام السير

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الوكيل الإخباري- أعادت ادارة السير المركزية، فتح كافة شوارع وسط البلد بالعاصمة عمان أمام حركة المرور بعد انتهاء فعالية ماراثون الأردن ٢٠٢٤.

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