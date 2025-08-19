الثلاثاء 2025-08-19 05:35 م
 

اعتماد تعليمات جديدة لقبول عضوية نقابة الصحفيين

ا
أرشيفية
 
الثلاثاء، 19-08-2025 05:19 م

الوكيل الإخباري- اعتمد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين أمس الاثنين، في جلسة برئاسة النقيب طارق المومني، تعديل تعليمات قبول العضوية في النقابة، والتي يبدأ العمل بها من تاريخ إقرارها من قبل مجلس النقابة، وفقا للمادة (1) من التعليمات.

اضافة اعلان


وتهدف هذه التعليمات إلى تجويد العمل النقابي بما ينعكس إيجابا على أداء المؤسسات الصحفية والزميلات والزملاء العاملين فيها من خلال اشتراط اجتياز امتحان لغوي تجريه جهة محايدة من المؤسسات التعليمية الحكومية، إذ نصت الفقرة (و) من المادة (3) على أن "تجري اللجنة امتحانا للتحقق من كفاءة طالب التدريب في اللغة العربية و/أو اللغة الإنجليزية من جهة محايدة".


وتنص المادة (4) من التعليمات على ما يلي: "دون الإخلال بصلاحيات اللجنة المنصوص عليها في القانون والنظام الداخلي لنقابة الصحفيين وهذه التعليمات، فللجنة العضوية، بعد التحقق بكافة الوسائل، قبول الصحفي تحت التدريب إذا كان معينا بعقد سنوي في المؤسسة الصحفية أو المؤسسة الإعلامية، بشرط مضي سنتين من الخدمة في دوائر الأخبار والتحرير مع إثبات ذلك."


ونصت المادة (6) من التعليمات على ضرورة أن يثبت طالب التدريب أنه يعمل فعليا لدى المؤسسة، بموجب شهادة صادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى كشوفات تحويل الراتب لآخر سنة من البنك المعتمد.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية خبراء: خدمة العلم مدرسة تصنع الرجال وتعيد بناء الذات

محافظ الطفيلة يطّلع على برامج وخدمات مؤسسة إعمار بصيرا

أخبار محلية محافظ الطفيلة يطّلع على برامج وخدمات مؤسسة إعمار بصيرا

الب

اقتصاد محلي صناعة الأردن: تزايد حجم المستوردات من الأثاث يؤثر على نمو الصناعات الوطنية بالقطاع

اتفاقية تعاون بين "الإدارة العامة" و"الحسين للسرطان" لتعزيز التدريب وبناء القدرات

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين "الإدارة العامة" و"الحسين للسرطان" لتعزيز التدريب وبناء القدرات

ا

أخبار محلية الإعلان عن فعاليات مهرجان الفحيص للعام الحالي

ا

أخبار محلية اعتماد تعليمات جديدة لقبول عضوية نقابة الصحفيين

ا

أخبار محلية اللواء المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام

تعبيرية

أخبار الشركات شركة أردنية تعلن عن شواغر في مجال صيانة الطائرات



 
 





الأكثر مشاهدة