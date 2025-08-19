اعتماد تعليمات جديدة لقبول عضوية نقابة الصحفيين

الوكيل الإخباري- اعتمد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين أمس الاثنين، في جلسة برئاسة النقيب طارق المومني، تعديل تعليمات قبول العضوية في النقابة، والتي يبدأ العمل بها من تاريخ إقرارها من قبل مجلس النقابة، وفقا للمادة (1) من التعليمات.

وتهدف هذه التعليمات إلى تجويد العمل النقابي بما ينعكس إيجابا على أداء المؤسسات الصحفية والزميلات والزملاء العاملين فيها من خلال اشتراط اجتياز امتحان لغوي تجريه جهة محايدة من المؤسسات التعليمية الحكومية، إذ نصت الفقرة (و) من المادة (3) على أن "تجري اللجنة امتحانا للتحقق من كفاءة طالب التدريب في اللغة العربية و/أو اللغة الإنجليزية من جهة محايدة".



وتنص المادة (4) من التعليمات على ما يلي: "دون الإخلال بصلاحيات اللجنة المنصوص عليها في القانون والنظام الداخلي لنقابة الصحفيين وهذه التعليمات، فللجنة العضوية، بعد التحقق بكافة الوسائل، قبول الصحفي تحت التدريب إذا كان معينا بعقد سنوي في المؤسسة الصحفية أو المؤسسة الإعلامية، بشرط مضي سنتين من الخدمة في دوائر الأخبار والتحرير مع إثبات ذلك."