السيسي يوجه رسالة إلى ترامب .. ويدعو لبدء تنفيذ الاتفاق دون انتظار التوقيع الرسمي

الخميس، 09-10-2025 05:18 م

الوكيل الإخباري- استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، في قصر الاتحادية، ستيفن ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بمشاركة الأجهزة الأمنية والدبلوماسية المصرية والأمريكية، في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين.

وأعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه بالاتفاق المبدئي لوقف الحرب في غزة، مشيدًا بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دعم مساعي التهدئة، ومؤكدًا تطلع مصر لتوقيع الاتفاق النهائي في أقرب وقت ممكن.

كما دعا الرئيس إلى وقف فوري لإطلاق النار دون انتظار إتمام التوقيع الرسمي، حفاظًا على الأرواح البريئة وتفاديًا لمزيد من التصعيد الإنساني.

وأكد السيسي التزام مصر بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة لتنفيذ الاتفاق القائم على خطة الرئيس ترامب، مشيدًا في الوقت نفسه بالدور البناء للوسيطين القطري والتركي في دعم الجهود المصرية خلال مفاوضات شرم الشيخ.

وشدد الرئيس على أن وقف الحرب وتحقيق السلام في غزة والمنطقة يُعدّ هدفًا تتفق عليه إرادة شعوب ودول المنطقة والعالم أجمع، مؤكدًا أن مصر ستواصل العمل مع الولايات المتحدة والوسطاء الدوليين لـ:

تنفيذ بنود الاتفاق،
إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة،
وإطلاق سراح الأسرى والرهائن.

من جانبهما، أعرب كوشنير وويتكوف عن خالص الشكر للرئيس السيسي والأجهزة المصرية على جهودهم الاستثنائية التي أسهمت بشكل حاسم في التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدَين أن الرئيس ترامب يُقدّر عاليًا الدور الإقليمي البارز للرئيس السيسي، ويعتبره شريكًا محوريًّا في صنع السلام.

كما أكد المبعوثان أن واشنطن تنظر إلى مصر باعتبارها الركيزة الأساسية لإنهاء الحرب واستعادة الاستقرار في قطاع غزة والمنطقة بأسرها.

وفي ختام اللقاء، أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لاستقبال الرئيس ترامب في مصر لحضور احتفالية توقيع الاتفاق التاريخي، تأكيدًا على عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودورهما المشترك في دعم الأمن والسلام الإقليمي.

