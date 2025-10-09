السيسي يوجه رسالة إلى ترامب .. ويدعو لبدء تنفيذ الاتفاق دون انتظار التوقيع الرسمي

الوكيل الإخباري- استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، في قصر الاتحادية، ستيفن ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وجرى خلال اللقاء بحث تطورات المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بمشاركة الأجهزة الأمنية والدبلوماسية المصرية والأمريكية، في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين.

