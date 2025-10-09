ولي العهد يلتقي في باريس رئيس أركان الجيش الفرنسي

الوكيل الإخباري- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد في باريس، اليوم الخميس، مع رئيس أركان الجيش الفرنسي الفريق أول فابيان ماندون.

