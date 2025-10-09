ولي العهد يلتقي في باريس رئيس أركان الجيش الفرنسي

-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يرحّب باتفاق وقف إطلاق النار ويتباحث مع نظيره الفرنسي سُبل تنفيذه
-
"هيئة النزاهة" تشارك باجتماع الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في جدة
-
الحق الفلسطيني لا يُختزل في هدنة .. الاتحاد الوطني الأردني يطالب بإعمار غزة بإرادة عربية خالصة
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد عدداً من بلديات محافظة الكرك
-
"الأوقاف" تسلم 8 مشاريع إنتاجية لأسر محتاجة في إربد
-
ولي العهد يلتقي في باريس المدير العام المنتخب لمنظمة (اليونسكو)
-
الملك: سيظل الأردن السند للشعب الفلسطيني
-
العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية صوت الحق والضمير الإنساني في عالم مضطرب