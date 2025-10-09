الخميس 2025-10-09 05:59 م
 

ولي العهد يلتقي في باريس رئيس أركان الجيش الفرنسي

جانب من اللقاء
 
الخميس، 09-10-2025 05:51 م

الوكيل الإخباري- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد في باريس، اليوم الخميس، مع رئيس أركان الجيش الفرنسي الفريق أول فابيان ماندون.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

 
 
