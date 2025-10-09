الخميس 2025-10-09 05:59 م
 

الصفدي يرحّب باتفاق وقف إطلاق النار ويتباحث مع نظيره الفرنسي سُبل تنفيذه

الخميس، 09-10-2025 05:46 م
الوكيل الإخباري-   أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم محادثات مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين وتطورات الأوضاع في غزة بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.اضافة اعلان


ورحّب الوزيران بالاتفاق وأكّدا ضرورة الالتزام به.

وجاءت المحادثات قُبَيل اجتماع مع فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، يضمّ وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ووزير دولة في وزارة الخارجية بالإمارات العربية المتحدة.

وأكّد الصفدي خلال الاجتماع مع نظيره الفرنسي أهمية الاتفاق وضرورة تنفيذه وإنهاء الحرب على غزة ومعالجة تبعاتها الكارثية.

وأكّد الصفدي على ضرورة تكاتف الجهود بشكل عملي وفاعل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لإنهاء المجاعة التي سبّبها العدوان.

وأكّد الصفدي أهمية دور الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التوصل إلى الاتفاق ومقترحه إنهاء الحرب وإدخال المساعدات ومنع التهجير وإعادة البناء، و التزامه بمنع ضمّ الضفة الغربية.

وثمّن الصفدي جهود مصر وقطر وتركيا في التوصل إلى الاتفاق.

وأكّد الصفدي ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حلّ الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما أكّد الصفدي أهمية مؤتمر حلّ الدولتين الذي عُقِد في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لحشد موقف دولي موحّد لدعم حقّ الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، على أساس حلّ الدولتين الذي نظّمته المملكة العربية السعودية وفرنسا والبيان الذي صدر عن المؤتمر.
 
 
ل

ا

dg

م

ا

