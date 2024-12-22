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اعتماد مجلس إدارة القيادات العربية الشابة بعضوية الأردن

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
الأحد، 22-12-2024 11:57 م

الوكيل الإخباري-   اعتمد ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، تشكيل مجلس إدارة "القيادات العربية الشابة" بعضوية 11 شخصية عربية.

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ويترأس المجلس الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، ويضم في عضويته كلاً من المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد تمام منكو من الأردن، والشيخ عبدالله آل خليفة من البحرين، وفهد الغانم من الكويت، وآيساتا لام من موريتانيا، وإبراهيم المحتسب من السعودية، ومنى عطايا من فلسطين، وباسل الباز من مصر، ويزن التميمي من العراق، وناصر الخاطر من قطر، وسامي داود من عُمان.


يشار إلى أن مبادرة مجلس إدارة القيادات العربية الشابة تهدف إلى استقطاب 50 ألف مشارك خلال الفترة المقبلة، وتطوير وتنفيذ مشاريع مستقبلية وأفكار ملهمة مع الشباب العربي.

 
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