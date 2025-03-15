 
السبت 2025-03-15 11:31 م
 




            

        








    

        

        

            اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
            
                

                    إدارة ترخيص السواقين والمركبات
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        10:12 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                   تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة بمحافظة الزرقاء، اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".
اضافة اعلان

وقال رئيس بلدية الأزرق الجديدة، يحيى زين الدين، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في الموقع الجديد بجانب ساحة مبيت الشاحنات في الأزرق الجنوبي، من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في قضاء الأزرق.

وأوضح أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد قضاء الأزرق عن مركز المحافظة، وعدم وجود دائرة ترخيص فيه.

وبين أنه سيجري تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، مثمنا جهود إدارة الترخيص في تقديم هذه الخدمة وتوفيرها الوقت والجهد على المواطنين.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
        gnews
    




        

            

                أحدث الأخبار
            

        

        

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            90 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                أعمدة الدخان تتصاعد في أعقاب القصف على العاصمة اليمنية صنعاء
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            الحوثيون: مقتل 9 مدنيين على الأقل في غارات أميركية على صنعاء
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ارشيفية
                            
                    
                    

                        
                            الطقس
                        
                        
                            الأرصاد: عودة الأجواء الباردة والأمطار للمملكة بهذا الموعد
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                نتنياهو
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            نتنياهو يعقد اجتماعا مصغرا لبحث "صفقة صغيرة" مع حماس
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                الرئيس اللبناني جوزيف عون
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            الرئيس اللبناني يدعو المجتمع الدولي إلى الإيفاء بتعهداته
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                مديرية الأمن العام
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            بيان صادر عن مديرية الأمن العام
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                علما السعودية وإندونيسيا
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            بعد 20 عاما من الحظر.. إندونيسيا تسعى إلى إعادة عمالتها إلى السعودية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                تصاعد الغبار من موقع الضربات الجوية في صنعاء
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            ترامب يعلن شن ضربات أميركية على الحوثيين في اليمن
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة