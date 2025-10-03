مهلة ترامب لحماس تنتهي غدا .. والحركة تقول إنها تحتاج لبعض الوقت

وقال القيادي لوكالة فراس برس "حماس ما زالت تواصل المشاورات حول خطة ترامب التي قدمت للحركة، وأبلغت الوسطاء أن المشاورات مستمرة وتحتاج لبعض الوقت".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أمهل حماس الثلاثاء "ثلاثة إلى أربعة أيام" للقبول بالخطة التي قال إنها تهدف إلى إنهاء الحرب على القطاع الفلسطيني.
