الجمعة 2025-10-03 07:34 م
 

مهلة ترامب لحماس تنتهي غدا .. والحركة تقول إنها تحتاج لبعض الوقت
 
الجمعة، 03-10-2025 04:52 م
الوكيل الإخباري-  أفاد قيادي في حماس، الجمعة، بأن الحركة الفلسطينية "تحتاج لبعض الوقت" لدراسة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة التي أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي تأييده لها.اضافة اعلان


وقال القيادي لوكالة فراس برس "حماس ما زالت تواصل المشاورات حول خطة ترامب التي قدمت للحركة، وأبلغت الوسطاء أن المشاورات مستمرة وتحتاج لبعض الوقت".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أمهل حماس الثلاثاء "ثلاثة إلى أربعة أيام" للقبول بالخطة التي قال إنها تهدف إلى إنهاء الحرب على القطاع الفلسطيني.
 
 
