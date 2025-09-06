اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

السبت 2025-09-06 11:21 ص
 

تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات في لواء بني كنانة غدًا الأحد، تقديم برنامج خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني (المسائي)، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المُعلَن عنها، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد خلف مركز أمن بني كنانة، من الساعة 3 ظهرًا وحتى 8 مساءً، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم.

إلى ذلك، تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية دير أبي سعيد في لواء الكورة غرب إربد، غدًا الأحد وحتى الأربعاء المقبل، خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني "المسائي" ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في ساحة بلدية دير أبي سعيد، من الساعة 3 ظهرًا وحتى 8 مساءً، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.

وتأتي الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلديات ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، ولتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
 
 
