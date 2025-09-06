ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب

وقال ترامب، "أعتقد أن اسم وزارة الحرب أكثر ملاءمة خاصة في ضوء الوضع الذي يعيشه العالم الآن".
