ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب

12:13 ص

الوكيل الإخباري- وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أمرا تنفيذيا ينص على تغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب" اضافة اعلان





وقال ترامب، "أعتقد أن اسم وزارة الحرب أكثر ملاءمة خاصة في ضوء الوضع الذي يعيشه العالم الآن".



