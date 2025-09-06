ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بتغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب

السبت 2025-09-06 01:03 ص
 

السبت، 06-09-2025 12:13 ص
الوكيل الإخباري-  وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أمرا تنفيذيا ينص على تغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"


وقال ترامب، "أعتقد أن اسم وزارة الحرب أكثر ملاءمة خاصة في ضوء الوضع الذي يعيشه العالم الآن".
 
 
