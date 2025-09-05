السبت 2025-09-06 01:03 ص
 

إدانات خليجية لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم

الجمعة، 05-09-2025 10:53 م
الوكيل الإخباري-  دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، بأشد العبارات اليوم الجمعة، التصريحات غير المسؤولة والخطيرة الصادرة عن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.اضافة اعلان


كذلك أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات التصريحات المتكررة من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بما في ذلك عن طريق معبر رفح، واستمرار استخدام الحصار والتجويع لفرض التهجير القسري، في انتهاك جسيم للقوانين والمبادئ الدولية وأبسط المعايير الإنسانية، مؤكدة دعمها الكامل للأشقاء في مصر في هذا الصدد.

كما أدانت دولة قطر تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بشأن تهجير الفلسطينيين، وعدّتها امتدادًا لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وازدراءً للقوانين والاتفاقيات الدولية، واستمرارًا لمساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، ولا سيما حل الدولتين.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم، أن سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين، بما في ذلك حرب الإبادة الجماعية الوحشية المستمرة على قطاع غزة، وجرائمه في الضفة الغربية، وانتهاكاته للمقدسات الدينية، ومخططاته لتوسيع المستوطنات وتهويد القدس، وقيوده لمنع دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين، لن تنجح في إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة أرضه ومصادرة حقوقه المشروعة.

بدورها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت لتصريحات رئيس وزراء قوات الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين، لما يشكّله ذلك من تعدٍّ صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف، وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
 
 
