تجارة عمان تصدر 26729 شهادة منشأ خلال الـ8 شهور الماضية

غرفة تجارة عمان
 
السبت، 06-09-2025 11:52 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمّان خلال الثمانية شهور الماضية من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 5.2 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.اضافة اعلان


وحسب معطيات إحصائية للغرفة حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، زاد عدد شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمّان خلال الثمانية شهور الماضية إلى 26,729 شهادة مقابل 25,400 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت المعطيات أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال الثمانية شهور الماضية انخفضت بنسبة 9.3 بالمئة، متراجعة إلى 854 مليون دينار، مقابل 942 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت المعطيات إلى تصدّر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادًا من المملكة لجهة قيمة شهادات المنشأ خلال الثمانية شهور الماضية، بقيمة 387 مليون دينار، وبعدد 2,305 شهادات، ثم السعودية بنحو 71 مليون دينار وبعدد 6,079 شهادة.

وجاءت بعد ذلك مصر بقيمة نحو 60 مليون دينار بعدد 699 شهادة، ثم سوريا بـ 53 مليون دينار وبعدد 2,644 شهادة، والإمارات العربية بقيمة 47 مليون دينار بعدد 2,971 شهادة. وهذه المجموعة من الدول هي من بين الخمسة الأكبر لجهة العدد والقيمة.

أما من حيث نوع المنتوجات، فقد بلغت قيمة الصادرات خلال الثمانية شهور الماضية من:

المنتوجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي): 435 مليون دينار

المنتوجات الصناعية: 157 مليون دينار

المنتوجات الزراعية: 119 مليون دينار

البضائع ذات منشأ عربي: 74 مليون دينار

الباقي ذهب لمنتوجات أخرى.

و"شهادة المنشأ" هي وثيقة تُستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معيّنة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين، وتُستخدم من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع من أجل تحديد التعرفة الخاصة بها، وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.

يُذكر أن غرفة تجارة عمّان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يُعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المُشترَاة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.
 
 
