الجامعةُ الأردنيّة تطرح برنامج دبلوم في اللغةِ العربيّة

11:37 م

الوكيل الإخباري- أعلنتِ الجامعة الأردنيّة عن إطلاق دبلوم في اللغة العربيّة بواقع (24) ساعة، يتيح للمنتسبين إليه دراسة (4) مساقات في الفصل الواحد، بمعدل (3) ساعات لكلّ مساق، بحيث يتمكّن الملتحق من إنجاز البرنامج خلال عام دراسيّ واحد. اضافة اعلان





ويأتي هذا البرنامج، بحسب بيان الجامعة اليوم الجمعة، استجابةً لحاجات سوق العمل، نظرًا لما للغة العربيّة من أهميّة محوريّة في المؤسسات الإعلاميّة، حيثُ يشكّل الإلمام بقواعدها وأسلوبها السليم ركيزة أساسيّة في التحرير الصّحفيّ والإنتاج الإعلاميّ المطبوع والمرئي والمسموع. كما يعزّز الدبلوم كفاءة العاملين في المؤسسات الدينية والشؤون الإسلامية، وفي مقدّمتها وزارة الأوقاف والهيئات الشرعية، التي تعتمد في أنشطتها ورسائلها سلامة اللغة وجودة البيان.



وقال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، إنّ الجامعة مستمرة في رسالتها الوطنية والأكاديمية في خدمة المجتمع والارتقاء بمستوى التعليم العالي، مضيفًا: "إن اللغة العربية تمثّل هوية الأمة وعنوان حضارتها، وطرح هذا البرنامج يأتي انسجامًا مع دور الجامعة الأردنية الريادي في تعزيز مكانة اللغة العربية، وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل".



من جانبه، أكد عميد كلية الآداب الدكتور محمد القضاة، أن الكلية تسعى دومًا إلى طرح برامج نوعية تستجيب لاحتياجات المجتمع ومؤسساته، ويأتي دبلوم اللغة العربية في هذا الإطار بوصفه رافدًا علميًا وثقافيًا، يلبّي متطلبات الإعلام والمؤسسات الدينية والقطاعات الرسمية التي تقوم على الخطاب العربي الرصين.



وفي هذا السياق، أكّد رئيس قسم اللغة العربية في كلية الآداب، الدكتور معاذ الزعبي، أنّ هذا البرنامج يفتح آفاقًًا جديدة أمام الطلبة والمهتمين باللغة العربية، مشيرًا إلى أنّ الدبلوم يمثّل فرصة عملية لصقل المهارات اللغوية، وتطوير قدرات الدارسين في مجالات الكتابة والتحرير والتواصل المؤسّسي.

