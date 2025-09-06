السبت 2025-09-06 03:31 م
 

النقابات المهنية ترفض مخططات التهجير وتدعو المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته

مجمع النقابات المهنية في عمّان
مجمع النقابات المهنية في عمّان
 
السبت، 06-09-2025 12:31 م
الوكيل الإخباري-   أكد مجلس نقباء النقابات المهنية رفضه واستنكاره الشديد للتصريحات العدائية التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد من وزراء حكومته المتطرفة، والتي دعت إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وآخرها ما صدر بشأن تهجير أبناء قطاع غزة عبر معبر رفح.اضافة اعلان


وقال المجلس في بيان له إن هذه المخططات تمثل امتدادًا لسياسات الاحتلال القائمة على الحصار والتجويع والقتل والتهجير القسري، في محاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على أن ذلك يُعد جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها.

وأشاد المجلس بالمواقف الثابتة للمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وجهود جلالته المتواصلة في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتصدي لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وجدد مجلس النقباء تأكيده على وقوف النقابات المهنية بكل إمكانياتها إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية وإقامة دولته المستقلة، داعيًا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها المستمرة، وتوفير الحماية العاجلة للفلسطينيين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

طريق معان – المدورة

أخبار محلية إنهاء الحزمة الثانية لمشروع إعادة تأهيل طريق معان مناجم الشيدية

جانب من اللقاء

أخبار محلية مدير الأمن العام يلتقي رئيس وأعضاء الاتحاد الأردني للكراتيه

غزة

فلسطين 68 شهيدا و362 مصابا خلال يوم في قطاع غزة

تعبيرية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة غدا_أسماء

تعبيرية

أخبار محلية أمانة عمّان: تعبيد 20 شارعا رئيسا بمساحة 500 ألف متر مربع

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

https://www.alwakeelnews.com/story/745015

أخبار الشركات مجمع الملك الحسين للأعمال يشارك في ملتقى الاستثمار الأردني السعودي

وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي: الأردن يقف ضمن جبهة عربية واحدة في رفض التهجير



 
 





الأكثر مشاهدة